«Гомель» разгромил «Локомотив» в центральном матче 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу в первой лиге

«Гомель», как известно, начинал этот чемпионат, имея в графе «очки» «минус 5». Однако все равно считался одним из наиболее явных претендентов на повышение в классе. И своими результатами он доказывает, что не зря.«Локомотив» тоже обладает весьма квалифицированным подбором игроков и идет в верхней части турнирной таблицы. Но шансов в сегодняшнем гомельском дерби у «железнодорожников» практически не было.«Гомель» владел преимуществом, создал больше опасных моментов и, как итог, отпраздновал полностью закономерную победу. Забитыми мячами в его составе отметились Николай Иванов (2-я минута), Руслан Юденков (31), Артем Васьков (37) и Павел Цеслюкевич (90+2). А у «Локомотива» единственное взятие ворот на свой счет записал Дмитрий Свириденко (7).Остальные матчи 15-го тура закончились следующим образом: «Волна» (Пинск) – «Сморгонь» – 2:3, «Спутник» (Речица) – «Ошмяны-БГУФК» – 1:0, «Лида» – «Нафтан» (Новополоцк) – 2:2, «Арсенал» (Дзержинск) – «Гранит» (Микашевичи) – 3:0, «НФК Крумкачы» (Минск) – «Химик» (Светлогорск) – 1:0. Игра «Орша» – «Слоним-2017» перенесена на более поздний срок.Таблицу чемпионата страны в первой лиге возглавляет «Спутник», имеющий 31 балл. Далее в группе лидеров последовательно расположились «Арсенал» (27 очков), «НФК Крумкачы» (26), «Гомель» (23), «Локомотив» (23) и «Сморгонь» (23).