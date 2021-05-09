Гомель празднует 9 Мая шествием и реконструкцией боя под Берлином

Как и все города страны, Гомель присоединяется к празднованию Дня Победы. Программа гомельчан и гостей города сегодня ждет более чем разнообразная.



Начинаются мероприятия с шествия по улице Советской. В одной колонне от площади Восстания до площади Ленина идут представители власти, общественных организаций и трудовых коллективов. Что касается главных героев праздника, ветеранов Великой Отечественной войны, то они этот путь преодолеют на ретро-автомобилях. В голове колонны будет ехать советский военный мотоцикл М-72 образца 1941 года.



У Вечного огня состоится торжественный митинг с возложением венков и цветов. Рядом маршем пройдут воинские подразделения, силовые структуры, кадетские классы.



В полдень на набережной реки Сож начнется военно-историческая реконструкция. Зрители увидят один из боев на подступах к Берлину весной 1945 года. В Гомель съехались десятки реконструкторов со всех уголков Беларуси. После боя можно будет сделать фотографии с военной техникой и оружием.



По всему городу будут работать концертные площадки, выставки, мастер-классы. На площади Ленина до позднего вечера будет работать выставка военной техники и вооружения. Тут же пройдет показательное выступление спецназовцев. А вечером артисты Гомельского молодежного театра представят проект «Все глуше музыка войны». Это спектакль о еврейских гетто, детском донорском концлагере в Красном Береге, деревне Ола, сожженной нацистами дотла.



Завершится празднование фейерверком, который прогремит сразу на пяти городских площадках. Взметнутся огни вверх в 22:00.