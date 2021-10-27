«Гомель» и «Шахтер» проведут перенесенный матч 15-го тура чемпионата Беларуси по футболу

«Шахтер» уже сегодня гарантирует себе первое место, если победит. И то, что команда обходится без очковых потерь после того, как у ее руля стал Алексей Бага (пять матчей – пять побед), делает такой сценарий вполне реальным. Однако заранее вешать на шею «горнякам» золотые медали все же не будем, так как «Гомель» крайне опасен – и ему тоже есть за что бороться. До идущего на втором месте БАТЭ всего шесть очков, а до находящегося на третьей позиции минского «Динамо» – пять. Так что «рыси», еще не утратившие шансы на один из комплектов наград, конечно, будут лезть из кожи вон, чтобы победить «Шахтер» и тем самым еще больше обострить медальную интригу.Турнирная таблица чемпионата Беларуси на данный момент выглядит так: 1. «Шахтер» – 65 очков (25 матчей). 2. БАТЭ – 58 (27). 3. «Динамо» (Минск) – 57 (27). 4. «Гомель» – 52 (26). 5. «Рух» – 52 (27). 6. «Динамо» (Брест) – 37 (27). 7. «Ислочь» – 34 (27). 8. «Витебск» – 34 (27). 9. «Неман» – 30 (27). 10. «Торпедо-БелАЗ» – 30 (26). 11. РЦОР-БГУ – 29 (27). 12. «Минск» – 29 (26). 13. «Слуцк» – 28 (27). 14. «Славия» – 27 (26). 15. «Сморгонь» – 16 (27). 16. «Спутник» – 7 (27).Список бомбардиров возглавляет форвард «Шахтера» Дембо Дарбо, забивший 18 мячей. На два взятия ворот меньше на своем счету имеет нападающий «Гомеля» Андрей Соловей.