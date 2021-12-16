Гомель достиг цифры в 60 процентов вакцинированных

О достижении ключевой отметки в деле борьбы с коронавирусом сообщила главный врач Гомельской центральной городской клинической поликлиники Екатерина Цитко:

- Первым компонентом вакцины привито 60,2 процента пациентов, двумя компонентами — 53 процента. Примечательно, что прививку от COVID-19 получили в Гомеле 15% от подлежащих вакцинации беременных. Еще одна немаловажная цифра — этап ревакцинации прошли около 12 тысяч человек.

Среди областных центров это абсолютный рекорд. Уже можно говорить о начале формирования необходимой иммунной прослойки. Такое достижение, подчеркивает Екатерина Цитко, - результат целенаправленной совместной работы санитарных врачей, медиков и городских властей:

- Нам удалось выстроить уверенную систему сотрудничества, постепенно продвигая и укрепляя мысль и необходимости защиты себя и своих близких. Примечательно, что первыми вакцину в Гомеле получили ректор медуниверситета, главный санитарный врач области и я, чтобы на собственном примере показать важность вакцинации.

Специалисты центров гигиены и эпидемиологии вместе с врачами посещали трудовые коллективы, объясняли принцип действия вакцин, развенчивали бытовые мифы, знакомили со статистикой заболевания, с каждой беседой убеждая все большее количество гомельчан. Сейчас в областном центре работает 75 прививочных пунктов, 11 из них расположены в торговых центрах, рынках, на железнодорожном вокзале. Они пользуются достаточной популярностью, особенно среди тех гомельчан, которые не могут выкроить время для посещения поликлиники. В наличии в Гомеле сейчас все препараты, пункты вакцинации открыты с 8 утра до 8 вечера, а в субботу — с 8.00 до 14.00. В городе 192 прививочные бригады, которые в том числе работают и на выезде: на дому прививают малоподвижных граждан, а на месте работы или учебы — организованные группы желающих.

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