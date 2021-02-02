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  2. Голубовский: В ближайшие пять лет в переобучении и повышении квалификации кадров нужно делать акцент на уже работающих, а не только на безработных

Голубовский: В ближайшие пять лет в переобучении и повышении квалификации кадров нужно делать акцент на уже работающих, а не только на безработных

Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский высказал свое мнение по поводу того, каким образом в стране можно существенно повысить производительность труда, во время общения с журналистами перед круглым столом "Улучшение качества жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие". Мероприятие прошло сегодня в НИИ труда Министерства труда и социальной защиты и было посвящено дискуссии по вопросам проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы.


– В проекте программы заложен показатель – на 30 процентов увеличить производительность труда, – отметил Валерий Голубовский. – А это квалификация, способность в короткие сроки качественно выполнять работу, На мой взгляд, надо уделять больше внимания вопросам переобучения и повышения квалификации работающих на предприятиях. То есть делать акцент не только на тех, кто уже остался без работы. Такой подход позволит достичь тех показателей, которые запланированы в проекте программы.

Система образования, по убеждению ректора РИПО, готова сопровождать эти процессы.



– Около 50 ресурсных центров профессионального образования по различным направлениям экономической деятельности распределены равномерно по всей стране, и там сконцентрированы самые передовые технологии для всех секторов экономики, – детализировал Голубовский. – И педагоги, мастера потенциально готовы обучать не только молодежь, но и взрослое население.

Он также заверил, что ресурсные центры профессионального образования по различным направлениям экономической деятельности будут создаваться и впредь.



– Это зависит от региональной экономики, потребности в тех или иных квалификациях, как количественной, так и качественной, – уточнил руководитель РИПО.

Ресурсные центры будут заниматься подготовкой не только молодежи, но и повышением квалификации работающих взрослых, и это позволит достичь тех показателей, которые запланированы в проекте программы.



– Обучение, повышение квалификации работающих сегодня ведется как за счет нанимателя, так и оплачивается самим человеком, – уточнил Валерий Голубовский. – В рамках новой программы для этого нужно выработать механизмы стимулирования и финансирования такой работы с кадрами.


Руководитель РИПО выразил убежденность, что обсуждение положений программы социально-экономического развития с профессиональным сообществом, экспертами очень важно, «потому что за стратегическими направлениями можно упустить какие-то детали, а их могут подсказать эксперты».

На круглом столе в НИИ труда высказали свое мнение ученые и эксперты в сфере науки и образования. Среди представленных учреждений – НИИ труда Минтруда и соцзащиты, НАН Беларуси, НИЭИ Министерства экономики, БГУ, РИПК, РИПО, МИТСО, а также общественные организации.















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Фото: Сергей МИЦЕВИЧ
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