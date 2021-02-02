Голубовский: В ближайшие пять лет в переобучении и повышении квалификации кадров нужно делать акцент на уже работающих, а не только на безработных

Ректор Республиканского института профессионального образования Валерий Голубовский высказал свое мнение по поводу того, каким образом в стране можно существенно повысить производительность труда, во время общения с журналистами перед круглым столом "Улучшение качества жизни населения: счастливая семья, эффективная занятость, достойные доходы и активное долголетие". Мероприятие прошло сегодня в НИИ труда Министерства труда и социальной защиты и было посвящено дискуссии по вопросам проекта Программы социально-экономического развития страны на 2021–2025 годы.









Система образования, по убеждению ректора РИПО, готова сопровождать эти процессы.









Он также заверил, что ресурсные центры профессионального образования по различным направлениям экономической деятельности будут создаваться и впредь.









Ресурсные центры будут заниматься подготовкой не только молодежи, но и повышением квалификации работающих взрослых, и это позволит достичь тех показателей, которые запланированы в проекте программы.









– Обучение, повышение квалификации работающих сегодня ведется как за счет нанимателя, так и оплачивается самим человеком, – уточнил Валерий Голубовский. – В рамках новой программы для этого нужно выработать механизмы стимулирования и финансирования такой работы с кадрами.









На круглом столе в НИИ труда высказали свое мнение ученые и эксперты в сфере науки и образования. Среди представленных учреждений – НИИ труда Минтруда и соцзащиты, НАН Беларуси, НИЭИ Министерства экономики, БГУ, РИПК, РИПО, МИТСО, а также общественные организации.































































– отметил Валерий Голубовский.– детализировал Голубовский.– уточнил руководитель РИПО.Руководитель РИПО выразил убежденность, что обсуждение положений программы социально-экономического развития с профессиональным сообществом, экспертами очень важно, «потому что за стратегическими направлениями можно упустить какие-то детали, а их могут подсказать эксперты».