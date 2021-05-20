Головная боль может свидетельствовать о раке мозга – это один из распространенных симптомов заболевания, пишет РИА Новости.
Медики рекомендуют обратить особое внимание на состояние организма, если приступы головной боли появились внезапно или если стали происходить регулярно.
Express уточняет, что другими признаками смертельно опасной болезни являются тошнота и проблемы со зрением.
Фото: pixabay.com
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Головная боль может указывать на смертельно опасный недуг
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