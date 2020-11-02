Об этом Премьер-министр Роман Головченко заявил журналистам по итогам своего доклада Главе государства. Отвечая на вопрос о том, удастся ли по итогам года удержать инфляцию в пятипроцентном коридоре, глава Правительства сказал:
– Задача действительно сложная. Я не стал бы выпячивать – пять или шесть процентов. На самом деле любая однозначная цифра в этих условиях – это, наверное, неплохой результат. Есть факторы, на которые очень сложно влиять. Например, такая категория, как перенос девальвации на инфляцию. Мы знаем, что курс белорусского рубля снизился по отношению к доллару в сравнении с началом года практически на 20 процентов. Во многом это произошло синхронно с российским рублем. Поэтому произошел перенос этого курса на цены, особенно на импортируемые товары. Мы внимательно смотрим, что происходит на рынке, и те меры, которые можно принимать, принимаем. Но, конечно, заниматься напрямую администрированием цен – это неправильно. Есть те позиции, которые регулируются и контролируются государством. А пять или шесть процентов – увидим по итогам года.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: заниматься напрямую администрированием цен неправильно
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