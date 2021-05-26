Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ

Сегодня в Доме Правительства Премьер-министр Роман Головченко вручил государственные награды работникам Минского тракторного завода. В списке 11 человек. Они удостоены медалей «За трудовые заслуги» и Благодарностей Президента. Вручая заслуженные награды, руководитель Правительства отметил:
– По поручению Президента Республики Беларусь государственные награды будут вручены представителям Минского тракторного завода – людям, которые своим ежедневным трудом вносят весомый вклад в изготовление известной всему миру техники. Это мероприятие проходит накануне большого юбилея – 75-летия со дня основания предприятия. За эти годы из когда-то недостроенного авиационного завода предприятие выросло во флагмана белорусской промышленности.
Роман Головченко подчеркнул, что предприятие является флагманом машиностроения не только на территории нашей республики, но и на всем постсоветском пространстве. Сейчас ежегодно МТЗ выпускает около 3,5 тысячи тракторов.
– Ассортимент моделей исчисляется десятками. И в этом году результаты работы неплохие. Сейчас главное – не сбавлять темпы и тогда под силу будет выпустить 4-миллионную машину в этом году. Отрадно, что предприятие экспортоориентированное. Более 90 процентов продукции уходит на внешние рынки.
Роман Головченко отметил, что и в этом году наблюдается положительная динамика. По его словам, важно не сбавлять набранный темп. Говоря о наградах, которые были вручены работникам предприятия, Премьер-министр подчеркнул, что это знак признания заслуг всего коллектива предприятия перед государством.
– Это заслуга многотысячного коллектива, который трудится на благо нашей страны. И благодаря таким труженикам как вы, мы сегодня имеем возможность жить в суверенной и независимой стране и развивать ее. Я уверен, что среди тружеников предприятия гораздо больше людей, которые достойны наград, но сегодня трудовой коллектив выбрал вас.
Роман Головченко искренне поздравил награжденных с заслуженными наградами и пожелал дальнейших успехов в труде.
Фото: БЕЛТА
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Головченко вручил государственные награды работникам МТЗ
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