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  2. Головченко в честь Дня энергетика вручил благодарности работникам энергетической сферы на Белорусской АЭС

Головченко в честь Дня энергетика вручил благодарности работникам энергетической сферы на Белорусской АЭС

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в честь Дня энергетика вручил благодарности работникам энергетической сферы на Белорусской АЭС. Отметим, место для вручения наград выбрано не случайно. Сегодня на Белорусской АЭС началась загрузка ядерного топлива в реактор второго энергоблока. Роман Головченко отметил: символично, что это происходит в профессиональный праздник – День энергетика.


– Конечно, все мы ведем отсчет нового этапа развития белорусской энергетики с момента ввода в эксплуатацию первого энергоблока. В следующем году мы выйдем на запуск и второго энергоблока. Два энергоблока позволят обеспечивать около 40 процентов электропотребления страны.

Руководитель Правительства поблагодарил всех профессионалов своего дела, которые каждодневным трудом и на строительной площадке, и в кабинете вносят вклад в реализацию важнейших для страны проектов.


Среди награжденных – представители Министерства энергетики, предприятий "Минскэнерго", "Гродноэнерго", "Брестэнерго", а также филиала Госэнергогазнадзора по Могилевской области. 


sichevich@sb.by

Фото БЕЛТА

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