Головченко: вопрос о сокращении декретного отпуска пока в стадии обсуждения

Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, обращаясь к Премьер-министру, рассказал, что его избирательницы очень обеспокоены проговариваемым моментом об отмене трехлетнего декретного отпуска:, – сказал депутат.Роман Головченко подчеркнул, что вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций:Премьер-министр обратил внимание, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей. Один из вариантов модификации – оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.