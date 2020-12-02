Вопрос о сокращении декретного отпуска пока в стадии обсуждения. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, отвечая на вопросы депутатов о программе деятельности Правительства до 2025 года.
Председатель Постоянной комиссии по образованию, культуре и науке Игорь Марзалюк, обращаясь к Премьер-министру, рассказал, что его избирательницы очень обеспокоены проговариваемым моментом об отмене трехлетнего декретного отпуска:
– Они просят всех заинтересованных не волноваться об их карьерном росте, они хотят рожать и воспитывать своих детей до трех лет дома, – сказал депутат.
Роман Головченко подчеркнул, что вопрос о сокращении либо каких-то других модификациях декретного отпуска пока в стадии обсуждения, выработки наборов опций:
– Любое решение будет приниматься, конечно же, после его всестороннего изучения и обсуждения, в первую очередь с депутатским корпусом.
Премьер-министр обратил внимание, что в Беларуси действует один из самых больших наборов льгот при рождении детей. Один из вариантов модификации – оставить трехлетний декретный отпуск, но оплачивать только два года. Он не исключил, что льгота по трехлетнему декретному отпуску будет заменена какой-то другой.
Министр труда и соцзащиты Ирина Костевич подтвердила, что вопрос о сокращении декретного отпуска будет широко обсуждаться в регионах на диалоговых площадках в декабре-январе. Первая встреча по этому вопросу планируется 11 декабря в Смолевичах.
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Головченко: вопрос о сокращении декретного отпуска пока в стадии обсуждения
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