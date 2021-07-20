Об этом заявил сегодня Премьер-министр Роман Головченко во Дворце Независимости на совещании по приоритетам внешней политики на современном этапе:
– Сегодня внешнеэкономическая, внешнеторговая деятельность – это не просто экспорт, это постоянная борьба за интересы своей страны, отвоевывание и удержание рынков, противодействие мерам экономического давления.
Практически все отрасли экономики Беларуси – экспортоориентированные. По словам Романа Головченко, более 60 процентов производимой промышленной продукции поставляется за рубеж:
– В среднем мы экспортируем товаров на 30 миллиардов долларов в год и оказываем услуг на сумму около семи миллиардов долларов в год. Динамичное наращивание этих объемов – ключевая задача для обеспеченности сбалансированности платежного баланса страны. Это источник роста экономики и выполнения социальных обязательств государства.
В этой работе МИД и белорусские загранучреждения играют координирующую роль. В условиях развязанной экономической войны против Беларуси удалось добиться позитивных результатов: по итогам прошлого года достигнуто рекордное положительное сальдо внешней торговли в размере 1900 миллионов долларов, сообщил Премьер-министр.
– За пять месяцев 2021 года экспорт вырос на 32,7 процента, положительное сальдо внешней торговли – 1250 миллионов долларов. Это рекордный показатель сбалансированности внешней торговли с 2013 года, – доложил Роман Головченко.
Фото из архива БЕЛТА
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Головченко: внешняя торговля сегодня не просто экспорт, а борьба за интересы своей страны
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