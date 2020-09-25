В условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко сегодня во время встречи с губернатором Ленинградской области России Александром Дрозденко.
– После выборов Президента мы сталкивались с беспрецедентным давлением на нашу республику со стороны Запада. Пусть уже острота утихла, но до сих пор не прекращаются попытки вмешательства в наши дела с целью раскачивания ситуации и продавливания нужного для кого-то результата, который абсолютно не соответствует выбору народа, который его сделал.
Премьер-министр особо подчеркнул, что в этот момент важна поддержка, которая есть со стороны России.
– Для нас в этот момент, конечно, очень важна дружеская поддержка, которую мы видим со стороны нашего ближайшего союзника – Российской Федерации. И мы высоко это ценим.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
680
Головченко: в условиях давления со стороны Запада для Беларуси важна поддержка России
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter