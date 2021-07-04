Головченко: в Правительстве выработан четкий план действий, как работать в условиях внешнего давления на страну

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Что касается оценки происходящего, Роман Головченко подчеркнул - она не изменилась.Также Роман Головченко напомнил, что санкции без ответа не останутся.Полную версию интервью Премьер-министра читайте в ближайшем номере газеты “Рэспубліка”, а также на сайте sb.by.