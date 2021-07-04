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Головченко: в Правительстве выработан четкий план действий, как работать в условиях внешнего давления на страну

В Правительстве выработан четкий план действий, как работать в условиях внешнего давления на страну. Об этом в интервью журналистам сообщил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. По его словам, заявления западных экспертов о том, что ограничительные меры должны обрушить нашу экономику ничего под собой не имеют.

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- Я не знаю на каких расчетах они основываются в своих прогнозах. Не исключаю, что они призваны вызвать некий шок и трепет в обществе. Поэтому мы стараемся более четко оценивать влияние секторальных санкций, которые введены. В Правительстве выработан четкий план действий, как работать в данных условиях. О каких-то потерях говорить не хочется, потому что мы знаем, что большинство прогнозов в отношении Беларуси не сбываются. Уверен, что и в этот раз прогнозы не сбудутся. Но при этом мы станем еще более мотивированными, и более жесткие условия работы вынудят нас двигаться вперед еще быстрее, активнее выходить на новые рынки и прирастать на действующих за счет новых проектов.  

Что касается оценки происходящего, Роман Головченко подчеркнул - она не изменилась. 

- Введение санкций дискредитирует политику Евросоюза в отношении Беларуси. И декларировать миссию "ради белорусского народа" по меньшей мере цинично и беспринципно. Для примера, достаточно посмотреть, чем обосновываются санкции, которые вводятся против наших предприятий. Например, экономические санкции против ОАО "МАЗ" вводятся на основании того, что Президент страны назвал его одним из ведущих машиностроительных предприятий, против ОАО "БЕЛАЗ" - так как глава государства назвал его национальным достоянием и брендом Беларуси. И поэтому эти предприятия заслуживают экономического наказания?

Также Роман Головченко напомнил, что санкции без ответа не останутся. 

- Хочу подчеркнуть, что комплекс мер в ответ на западные санкции готов. Мы выбираем наиболее адекватные меры реагирования из того набора, который мы выработали и о котором доводили сигнал нашим партнерам. Думаю, не за горами то время, когда мы эти решения примем и озвучим. При этом хочу заверить - будет обеспечена поддержка всех слоев населения, которые могут пострадать от санкций.

Полную версию интервью Премьер-министра читайте в ближайшем номере газеты “Рэспубліка”, а также на сайте sb.by.
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Фото: САЗОНОВ Андрей
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