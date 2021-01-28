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  2. Головченко: в органах по чрезвычайным ситуациям случайных людей не бывает

Головченко: в органах по чрезвычайным ситуациям случайных людей не бывает

Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на офицерском собрании, посвященном завершению службы генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко, которое прошло сегодня в Университете гражданской защиты МЧС Беларуси.

В мероприятии также приняли участие Глава Администрации Президента Игорь Сергеенко, генеральный прокурор Андрей Швед, заместитель Государственного секретаря Совета Безопасности Александр Рахманов, министр внутренних дел Иван Кубраков, председатель Комитета государственной безопасности Иван Тертель, председатель Государственного пограничного комитета Анатолий Лаппо, начальник оперативно-аналитического центра при Президенте Андрей Павлюченко.

В органах по чрезвычайным ситуациям случайных людей не бывает. Здесь работают только те, кто безмерно отдан своей профессии, служению Отечеству и народу. Подразделения МЧС, как и должно быть, всегда готовы к быстрым, решительным действиям в условиях повышенного риска и условиях, сопряженных с опасностью для жизни.

Он отметил, что умение работать именно так, четко, слаженно и результативно, сотрудники МЧС не раз демонстрировали в деле как в нашей стране, так и за ее пределами. А приоритетами деятельности сотрудников МЧС всегда будут сохранение жизни, здоровья людей, защита государственных интересов и предупреждение стихийных бедствий.

– Люди, попавшие в беду, рассчитывают именно на вас, потому что уверены, что помощь обязательно придет, сотрудники МЧС сделают все возможное и невозможное, чтобы спасти главную ценность – человеческую жизнь, – сказал Роман Головченко. 
   
Напомним, Глава государства освободил от должности министра по чрезвычайным ситуациям генерал-лейтенанта внутренней службы Владимира Ващенко. Соответствующий указ подписан 25 января.

По сообщению пресс-службы Президента, Ващенко уволен со службы в органах и подразделениях по чрезвычайным ситуациям в запас по возрасту с правом ношения установленной формы одежды и знаков различия.

Владимир Ващенко родился 3 августа 1958 года городе Троицко-Печорск, Россия. Окончил Могилевский машиностроительный институт, Командно-инженерный институт МЧС Беларуси. Работал на разных должностях в самостоятельной военизированной пожарной части № 2 по охране Ленинского района г. Могилева, в том числе начальником части. Работал также замначальника УВПС УВД Могилевского облисполкома по службе, подготовке и пожаротушению, был начальником Могилевского областного управления МЧС Беларуси. Возглавлял Министерство по чрезвычайным ситуациям более 10 лет. 

Премьер-министр обратил внимание, что Владимир Ващенко работал в структуре МЧС более 40 лет, 10 лет занимал должность министра. Обращаясь к экс-руководителю МЧС, Роман Головченко  сказал:

– Сегодня хочу искренне поблагодарить вас за самоотверженный труд и наградить Почетной грамотой Совета Министров за многолетнюю плодотворную деятельность, высокий профессионализм и значительный личный вклад в предупреждение и ликвидацию чрезвычайных ситуаций.

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