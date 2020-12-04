В будущем году экономики стран ЕАЭС вернутся на траекторию роста. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
– Уверен, что используя все преимущества, которые дает нам Евразийский экономический союз, а также активизировав работу по реализации положений, заложенных в проекте стратегических направлений развития евразийской интеграции до 2025 года, уже в будущем году экономики наших стран вернутся на траекторию роста.
Во время выступления руководитель белорусского Правительства обратил внимание на необходимости активизации работы ЕАЭС в международном направлении.
– Прежде всего в отношении реализации инициативы сопряжения ЕАЭС и инициативы «Один пояс – один путь». Это будет способствовать повышению эффективности грузоперевозок и пассажирских перевозок по средствам сокращения сроков таможенного контроля и целого ряда других процедур, что в конечном итоге приведет к снижению издержек для бизнеса. Отмечаем необходимость более активной реализации меморандума об углублении взаимодействия между Исполкомом СНГ и ЕЭК. Решению этой задачи будет уделено особое внимание во время предстоящего председательства Беларуси в 2021 году в СНГ. Надеемся на поддержку этого вопроса во время председательства в 2021 году Казахстана в ЕАЭС. Также приветствуем и ожидаем скорейшего подписания меморандума между ЕАЭС и ШОС.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: в будущем году экономики стран ЕАЭС вернутся на траекторию роста
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