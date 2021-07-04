Головченко: в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован

Роман Головченко выразил уверенность, что это создаст для нас новый план работы в рамках Союзного государства.резюмировал руководитель белорусского Правительства.Полную версию интервью Премьер-министра читайте в ближайшем номере газеты “Рэспубліка”, а также на сайте sb.by.