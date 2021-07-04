В ближайшие месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован. Об этом в интервью журналистам сообщил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко. По его словам, в этом вопросе достигнут существенный прогресс.
- Фактически речь идет уже о согласовании технических моментов. Я постоянно нахожусь в плотном контакте со своим коллегой Председателем Правительства Российской Федерации Михаилом Мишустиным. Кроме того, активную работу ведут заместители премьер-министров. Практически еженедельно проходят встречи. И есть уверенность, что в оставшиеся месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован.
Роман Головченко выразил уверенность, что это создаст для нас новый план работы в рамках Союзного государства.
- Мы договорились как будем гармонизировать законодательство, каким образом будем выстаивать равные условия субъектам хозяйствования через создание единого регулирования, основанного на единых принципах администрирования налогов, их структуры. Поэтому уверен, что от этого выиграют все, а в первую очередь белорусские производители, которые получат равные условия работы с российскими предприятиями. А во-вторых, мы будем понимать, как мы будем совместно развивать промышленность, сельское хозяйство. По сути, это будет штаб для того, чтобы уйти от всех проблем, когда мы тратили деньги на создание одних их тех же компетенций. Имея согласованный план действий, мы будем четче и лучше понимать, как нам развивать наши отрасли экономики, - резюмировал руководитель белорусского Правительства.
Полную версию интервью Премьер-министра читайте в ближайшем номере газеты “Рэспубліка”, а также на сайте sb.by.
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Головченко: в ближайшие месяцы весь пакет союзных программ будет сформирован
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