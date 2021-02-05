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  2. Головченко: в Беларуси за полгода будет создана национальная система электронных паспортов транспортных средств

Головченко: в Беларуси за полгода будет создана национальная система электронных паспортов транспортных средств

В Беларуси принято решение о создании национальной системы электронных паспортов транспортных средств. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время выступления на международном форуме ”Digital Almaty 2021“. По его словам, эту систему сделают за полгода.


- А Евразийская экономическая комиссия планирует подготовить Интегрированную информационную систему для обмена электронными паспортами между странами не раньше, чем через полтора года. Такой подход объективно не может нас устроить.

Роман Головченко отметил, что ситуация с пандемией стала новым вызовом для всего мира. А цифровые технологии выступили одним из действенных способов его минимизации. Успешно отработаны механизмы дистанционного обучения, вошли в обиход схемы удаленной работы в офисах, опробованы подходы к проведению онлайн встреч, переговоров, форумов.

- На этом фоне выделяется проект Евразийского банка развития «Путешествую без COVID» – первый реально реализованный цифровой проект на территории ЕАЭС, созданный в интересах населения. Вместе с тем отмечу, что остальные проекты цифровой повестки ЕАЭС, мягко говоря, буксуют. Ощутимых результатов, в том числе экономических, за три года достигнуто не много.

По словам Премьер-министра, реализация цифровой повестки не приводит к развитию национальных сегментов.

- В большей степени уделяя внимание созданию централизованных сервисов, это может привести к дисбалансу в вопросах владения данными. Для устранения этих причин важна правильная постановка задачи, разработка четких правил и информационной архитектуры. Необходимо согласовать и синхронизировать темпы работ в государствах и на интеграционном уровне.

При этом руководитель белорусского Правительства считает, что динамика реализации цифровых проектов ЕАЭС зависит от активности и уровня развития каждой из стран.

- И цифровой суверенитет является одним из ключевых моментов в интеграционных процессах, и роль Евразийской экономической комиссии – это создание условий для обмена данными между странами.

Фото: БЕЛТА
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