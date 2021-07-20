Об этом Премьер-министр сообщил журналистам сегодня по итогам совещания по приоритетам внешней политики на современном этапе у Президента. Не столь часто все руководители загранучреждений собираются вместе, и это совещание стало возможностью обсудить события внутри страны и за ее пределами. Обсуждение было полностью прикладным, подчеркнул Роман Головченко:
- Главный наш ответ на санкции – отсутствие эффекта от этих санкций. Пока мы эту задачу реализовываем. Мир сейчас свободен от технологического диктата того или иного государства, за исключением очень узкого ряда направлений. Поэтому мы ведем работу по замещению поставок на белорусские предприятия из стран, присоединившихся к санкциям. Кстати, многие поставщики очень довольны этим шагом Запада.
По словам Премьер-министра, есть уверенность в том, что достигнутый во внешней торговле уровень нам удастся сохранить, ведь доля государств, присоединившихся к санкциям, на мировой политической карте очень мала:
- Наши интересы представляют 70 загранучреждений – если, условно говоря, десять стран пребывания присоединились к санкциям, осталось еще как минимум 60. А с учетом аккредитации по совместительству, гораздо больше. Мы присутствуем более чем в ста государствах. Поэтому никакой паники и пессимизма у нас нет, наоборот, мы получили определенную мотивацию, чтобы несмотря на усложнение условий выполнять задачи.
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Фото: БЕЛТА
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Головченко уверен, что достигнутый уровень внешней торговли удастся сохранить
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