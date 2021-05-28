Головченко: укрепление региональной интеграции СНГ должно стать ответом мировым потрясениям

Укрепление региональной интеграции СНГ должно стать ответом мировым потрясениям. Об этом сообщил Премьер-министр Роман Головченко во время открытия заседания Совета глав правительств СНГ, которое сегодня проходит в Минске. На повестке дня мероприятия – темы, связанные с развитием Содружества, углублением кооперации и координации.
По словам Премьер-министра, 2020-й и текущий годы для государств – участников Содружества сопряжены с целым рядом вызовов и проблем.
– Наше практическое взаимодействие по укреплению интеграции в СНГ было осложнено последствиями непрекращающейся пандемии COVID-19, которая негативно отразилась на мировой экономике, политике, затронула многие сферы отношений. Как и ранее прогнозировал Президент нашей страны, этот коронавирус вылился в попытки передела влияния в мире, к чему в ход идут все доступные инструменты.
Роман Головченко с сожалением отметил, что в условиях монополярного мира, где право сильного довлеет над правом международным, страны, нацеленные на соблюдение национальных интересов, социально-экономическую стабильность, устойчивое развитие на основе своих традиций и укладов, сталкиваются с попытками подрыва сложившихся систем через давление и откровенное вмешательство.
– С таким беспрецедентным нарастающим санкционным давлением со стороны коллективного Запада столкнулась и Беларусь. Мы вновь наблюдаем, как добрососедские и взаимовыгодные экономические связи становятся заложниками двойных стандартов, эмоций и геополитических интриг. В таких условиях тем ценнее сотрудничество с настоящими друзьями и наиболее близкими партнерами, которыми для Беларуси, безусловно, являются государства – участники СНГ. Ответом мировым потрясениям может и должно стать укрепление нашей региональной интеграции.
Глава Правительства особо подчеркнул, что государства Содружества обладают колоссальным потенциалом по многим направлениям нашей экономики – взаимодополняемой и самодостаточной. Активно продолжая расширять многоплановое сотрудничество, страны способны намного быстрее преодолевать кризисы.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: укрепление региональной интеграции СНГ должно стать ответом мировым потрясениям
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