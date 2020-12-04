Премьер-министр Беларуси Роман Головченко выразил уверенность, что программа белорусского председательства в ЕАЭС найдет свое отражение и в последующей работе Евразийской экономической комиссии. Об этом он заявил сегодня во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
– Завершается год белорусского председательства в органах ЕАЭС. Очевидно, что не все проблемные вопросы сняты и не все поставленные цели достигнуты. Вместе с тем убежден, что программа белорусского председательства найдет свое отражение и в последующей работе Евразийской экономической комиссии.
Руководитель белорусского Правительства подчеркнул, что в ней были заложены посылы, отражающие искреннее намерение Республики Беларусь к поступательному развитию и углублению евразийской интеграции на всех направлениях.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: убежден, что программа белорусского председательства в ЕАЭС найдет свое отражение и в последующей работе Евразийской экономической комиссии
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