Головченко: у людей есть разные точки зрения, но конечная цель одна – сделать нашу страну лучше

Об этом журналистам заявил Премьер-министр Роман Головченко, комментируя итоги совещания по вопросам подготовки и проведения VI Всебелорусского народного собрания:
– Главное отличие предстоящего мероприятия от предыдущих в том, что собрание – это элемент, который увенчивает весь комплексный процесс, который начался с диалоговых площадок. По сути, в течение продолжительного времени была аккумулирована вся конструктивная мысль народа, здравая инициатива, которая направлена на созидание.
По словам Романа Головченко, обработаны все вопросы, поступающие в общественные приемные, в Парламент, на сайт ВНС:
– Выкристаллизовалась там масса вопросов и предложений по развитию страны, которая волнует разные социальные группы людей. Они (вопросы. – Прим. ред.) не для галочки, а очень предметно проанализированы, аккумулированы для включения в материалы, которые готовятся к собранию.
Премьер-министр добавил, что данные вопросы будут учтены в Программе социально-экономического развития страны до 2025 года и, возможно, лягут в основу результирующих документов собрания.
– Звучали очень разные оценки, предложения, мнения – достаточно диверсифицированные. Что важно: люди, которые участвовали в процессе, – те, кого на деле заботит будущее нашей Родины, которые переживают и видят направления модернизации страны. Главное, что все они заряжены на позитив. У людей есть разные точки зрения, но конечная цель одна – сделать нашу страну лучше, – резюмировал руководитель Правительства.
В ходе совещания Премьер-министр также доложил: в период с 29 декабря по 6 января в регионах избраны участники собрания:
– Все прошло организованно, без замечаний, алгоритм, по которому выстраивалась работа, доказал свою эффективность.
Избрано 2226 участников, из которых 1175 – представители местных Советов депутатов всех уровней и 1051 человек – представители крупнейших общественных объединений страны. С учетом депутатов Палаты представителей и членов Советов Республики общее число делегатов ВНС составило 2394.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
392
Головченко: у людей есть разные точки зрения, но конечная цель одна – сделать нашу страну лучше
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
ГОРЯЧАЯ ТЕМА: