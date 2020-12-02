Головченко: цифровая трансформация экономики – одна из ключевых задач на пятилетку

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, – сказал премьер-министр.Он напомнил о проекте концепции государственной программы ”Цифровое развитие Беларуси“ на 2021–2025 годы, за подготовку которого отвечает Министерство связи и информатизации:Роман Головченко сообщил, что завершается создание Белорусской интегрированной сервисной расчетной системы для оказания электронных услуг гражданам:Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что ставит задачу Правительству максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса: