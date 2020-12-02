Головченко: цифровая трансформация экономики – одна из ключевых задач на пятилетку

Цифровая трансформация экономики – одна из ключевых задач на пятилетку. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко, отвечая на вопросы депутатов о программе деятельности Правительства до 2025 года.
– Мы вступили в эпоху цифровой трансформации всех сфер деятельности общества. Беларусь не может оставаться в стороне. Этот вопрос является приоритетным для Правительства, – сказал премьер-министр.
Он напомнил о проекте концепции государственной программы ”Цифровое развитие Беларуси“ на 2021–2025 годы, за подготовку которого отвечает Министерство связи и информатизации:
– Проект программы носит практико-ориентированный характер и направлен на внедрение цифровых технологий в тех социальных и экономических областях, где они сейчас наиболее востребованы. В частности, это информационные образовательные ресурсы с удаленным доступом к ним. Пандемия ярко высветила вопрос полноценного дистанционного обучения в случае необходимости. Мир к этому оказался не готов. В сфере здравоохранения это электронные медицинские карты пациентов, дистанционный мониторинг состояния здоровья. В области строительства – единый фонд проектной документации, информационное моделирование зданий, сооружений, городской застройки.
Роман Головченко сообщил, что завершается создание Белорусской интегрированной сервисной расчетной системы для оказания электронных услуг гражданам:
– С введением в Беларуси с 2021 года электронных ID-карт начнет существенно расширяться возможность оказания электронных дистанционных услуг населению, так как карта будет предусматривать возможность цифровой идентификации гражданина посредством использования электронной цифровой подписи.
Кроме того, Премьер-министр подчеркнул, что ставит задачу Правительству максимально оцифровывать все административные процедуры как для граждан, так и для бизнеса:
– Во-первых, это удобство, во-вторых, оптимизация загрузки. Здесь польза и преимущество неоспоримы: от повышения в целом качества жизни до повышения конкурентоспособности наших предприятий.
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Головченко: цифровая трансформация экономики – одна из ключевых задач на пятилетку
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ