Головченко: товарооборот с Казахстаном на уровне 1 млрд долларов вполне достижим

Товарооборот с Казахстаном на уровне 1 млрд долларов является достижимой задачей. Об этом Премьер-министр Роман Головченко сообщил сегодня на встрече с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым. Переговоры проходит на полях Евразийского межправсовета.

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– Статистика торговли наглядно демонстрирует, что поставленная главами государств планка товарооборота в размере одного миллиарда долларов является вполне достижимой, мы к ней приблизились. Конечно, в этом году на фоне замедления деловой активности из-за пандемии объем торговли немного уменьшился, но это не внушает опасений. Нам необходимо сконцентрировать усилия, чтобы снижение не приобрело затяжной характер.

Премьер-министр заметил, что наша страна нацелена на расширение взаимной торговли на равноправных условиях. Интерес представляют совместные кооперационные проекты.