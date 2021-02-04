Головченко: торгово-экономические отношения между Беларусью и Кыргызстаном развиваются успешно

Торгово-экономические отношения между Беларусью и Кыргызстаном развиваются успешно. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время переговоров со своим коллегой из Кыргызской Республики Улукбеком Мариповым. По его словам, необходимо реализовывать новые проекты.
– Товарооборот между Беларусью и Кыргызстаном в 2020 году вырос c 69 до 75 миллионов долларов и составил 108,9 процента к 2019 году. Причем рост поставок отмечаем с обеих сторон.
Роман Головченко заверил, что Кыргызстан для Беларуси – дружественная страна, добрый и проверенный временем партнер. Он отметил, что Правительство Беларуси будет прилагать все усилия, чтобы белорусско-кыргызские связи крепли и развивались во всех направлениях.
–Уверен, что предстоящее заседание межправительственной белорусско-кыргызской комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству позволит расставить точки над некоторыми проектами.
Руководитель белорусского Правительства обратил внимание, что сложились очень хорошие, прочные связи между субъектами хозяйствования, а также между руководителями регионов. Говоря о реализации проектов, Роман Головченко заверил, что Беларусь готова развивать сборочное производство белорусских тракторов в Кыргызстане.
Также Роман Головченко поздравил Улукбека Марипова с назначением на должность Премьер-министра.
– Работа на этой должности сложная и очень ответственная. Важно, что Кыргызстан успешно вышел из турбулентного периода, и в сжатые сроки ситуация стабилизировалась, сформированы органы власти.
В свою очередь Улукбек Марипов подтвердил, что сотрудничество с Беларусью развивается динамично, и выразил готовность в этом году провести заседание совместной межправительственной комиссии на территории Кыргызстана.
Отметим, переговоры руководителей правительств Беларуси и Кыргызстана прошли в Алматы, где завтра состоится заседание Евразийского межправительственного совета. Также завтра Роман Головченко примет участие в пленарной сессии цифрового форума Almaty Digital Forum 2021. Кроме того, у руководителя белорусского Правительства на завтра намечены переговоры с Премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: торгово-экономические отношения между Беларусью и Кыргызстаном развиваются успешно
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