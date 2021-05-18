Головченко: темп роста ВВП за январь – апрель составил 102,5%

– К итоговому заседанию Правительства уже есть оперативная статистика за 4 месяца, на нее и будем опираться. ВВП за этот период составило 102,5 процента. Хороший результат сформирован в промышленности – 111 процентов. Постепенно формируется позитивная динамика в сельском хозяйстве – 99,7 процента. Неплохо добавили в оптовом товарообороте – плюс 6,1 процентных и в общепите – плюс 14,8 процентного пункта. Это фактический показатель, который характеризует постепенное восстановление от ковидных ограничений.
Также, по словам Романа Головченко, при росте промышленного производства снижается уровень складских запасов. Его соотношение к среднемесячному объему производства на первое мая составило 59 процентов, учитывая, что на апрель было 61,2 процента.
– В целом улучшается финансовое состояние организаций реального сектора экономики, чистая прибыль превысила 3,3 млрд рублей при том, что в первом квартале прошедшего года мы имели чистый убыток в 5 млрд. При этом сумма чистых потерь убыточных организаций сократилась более чем в 10 раз.
Кроме того, по словам Премьер-министра, ситуация на валютном рынке за 4 месяца текущего года характеризуется чистым предложением иностранной валюты со стороны субъектов хозяйствования:
– Положительное сальдо по покупке и продаже составило около 215 млн долларов, в том числе в апреле – около 412 млн долларов. Обязательства Правительства в иностранной валюте выполнены своевременно и в полном объеме. При этом золотовалютные резервные активы страны увеличились за апрель на 338 млн долларов и на первое мая составили 7,3 млрд долларов.
Премьер-министр подвел итоги работы экономики за первый квартал
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