Темп роста ВВП Беларуси за 2020 год превышает темп роста мировой экономики. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны за 2020 год. Он обратил внимание, что своевременно и в полном объеме обеспечены выплаты по внешним и внутренним валютным обязательствам государства. При этом в прогнозных параметрах сохранены золотовалютные резервы страны.
– Темп роста валового внутреннего продукта за 2020 год составил 99,1 процента, что гораздо выше среднемировых значений и превышает темп роста мировой экономики на 2,6 процентного пункта, Европейского союза – на 5,5, Российской Федерации на 2,2 процентного пункта.
При этом он отметил, в стране сохранена макроэкономическая сбалансированность.
– Положительное сальдо внешней торговли за 2020 год составило более 1,9 млрд долларов, или 3,2 процента к ВВП. За всю историю суверенной Беларуси это максимальный показатель в абсолютном исчислении. Причем наибольший его прирост сложился во втором полугодии, в том числе за счет восстановления объемов экспорта товаров.
Роман Головченко обратил внимание, что Правительством в июле 2020 года перед руководителями были поставлены целевые задачи – экспорт, запасы готовой продукции, инвестиции и затраты. Кроме того, отдельными министрами на прошлом заседании Правительства были даны заверения в достижении установленных параметров.
– Свои обещания выполнили не все. Это ляжет в оценку работы кадров. Было поручение заместителям Премьер-министра подготовить предложения о мерах ответственности. После заседания примем окончательное решение.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: темп роста ВВП Беларуси за 2020 год превысил темп роста мировой экономики
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