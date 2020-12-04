Существующие барьеры и изъятия в ЕАЭС должны быть устранены к 2022 году. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеоконференции.
– В текущем году мы активно работали над устранением барьеров на внутреннем рынке союза. Отрадно, что за год их количество снизилось с 19 до 11. Но возникают новые. Поэтому данную тему с контроля не снимаем. Сегодня предстоит рассмотреть перечень изъятий и ограничений и поставить задачу нашим государственным органам совместно с Евразийской экономической комиссией обеспечить их устранение в 2021–2022 годах.
Роман Головченко выразил уверенность, что эта работа будет проводиться более активно, чем ранее. По его словам, важно обеспечить развитие права ЕАЭС для скорейшего достижения целей по формированию экономического союза.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: существующие барьеры и изъятия в ЕАЭС должны быть устранены к 2022 году
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