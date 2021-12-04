Головченко: страховая отрасль Беларуси - один из важнейших элементов финансового рынка

Страховая отрасль - один из важнейших элементов финансового рынка. Об этом говорится в поздравлении Премьер-министра Романа Головченко страховым работникам по случаю их профессионального праздника.

- Страховая отрасль как один из важнейших элементов финансового рынка развивается и совершенствуется. Уровень развития страховых услуг позволяет обеспечить эффективную защиту от возникающих рисков, а созданная система страхования гарантирует максимально справедливый подход при наступлении страховых случаев.

Руководитель белорусского Правительства отметил, что залог успешной работы страховых организаций, страховых агентов и брокеров – люди, преданные своему делу.

- Вы умело, высокопрофессионально организовываете работу с реальным сектором экономики и населением по формированию страховой защиты, при которой незначительная сумма страхового взноса может при необходимости стать реальной подушкой безопасности.

Роман Головченко выразил уверенность, что верность традициям и стремление к совершенствованию, командный дух и нацеленность на результат будут и впредь способствовать поддержанию высоких стандартов страхового сервиса, сохранению доверия клиентов к институту страхования.

- Благодарю вас за добросовестный труд, ответственность в выполнении поставленных задач. Желаю вам крепкого здоровья, новых начинаний в деле развития рынка страховых услуг и уверенности в завтрашнем дне, - резюмировал Роман Головченко.

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