Головченко: система международных сдержек и противовесов разбалансирована – странам СНГ необходимо объединиться в противостоянии внешнему давлению

Странам СНГ необходимо объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко, подводя итоги заседания Совета глав правительств СНГ.
По его словам, участники Совета провели очень насыщенные и результативные переговоры как в формате расширенного заседания, так и в ходе общения между собой. Тема политического и экономического давления звучала во время мероприятия неоднократно.
– К сожалению, все чаще и чаще наши страны сталкиваются с этим. Система международных сдержек и противовесов разбалансирована. Международные институты, которые призваны выполнять функции стабилизаторов, делают это, к сожалению, неэффективно. То одна, то другая страна становится мишенью для такого давления. В настоящее время особую остроту этот вопрос имеет для Беларуси, но в такой ситуации может оказаться любая страна. С учетом нашего стремления к взаимодействию и стратегических документов о взаимной поддержке и сотрудничестве мы рассчитываем, что страны СНГ будут объединять усилия в противостоянии внешнему давлению и экономическому воздействию.
Премьер-министр отметил, что государства Содружества активно обмениваются информацией и оказывают поддержку по этому вопросу. Он заметил: очень важно, что белорусская сторона смогла в очном формате довести до коллег информацию о текущей ситуации, которая связана с воздействием на нашу страну.
В свою очередь председатель Исполнительного комитета – исполнительный секретарь СНГ Сергей Лебедев акцентировал внимание на том, что экономическое и политическое давление Запада побуждает страны СНГ углубить сотрудничество. Он подчеркнул, что только во взаимодействии друг с другом участники СНГ смогут решить те экономические проблемы, которые возникают в результате санкций.
– Сегодня об этом говорили все главы делегаций. Мы решим эти проблемы только активизировав взаимодействие. Сегодня было единодушие в этом вопросе, – резюмировал Сергей Лебедев.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: система международных сдержек и противовесов разбалансирована – странам СНГ необходимо объединиться в противостоянии внешнему давлению
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