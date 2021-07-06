Головченко: сейчас все действия нацелены на то, чтобы те, кто развязал санкционную войну против Беларуси, не добились своей цели

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– Для Правительства главная контрсанкция – это отсутствие эффекта от санкций. Сейчас все действия нацелены на то, чтобы те, кто развязал санкционную войну против нашей страны, не добились своей цели. Как это сделать, мы тоже знаем. Выработана тактика действий, которая будет применяться как на уровне предприятий, так и отраслей. Мы проанализировали каждую отрасль, которая подверглась санкционному давлению. Вычленили все риски, оценили возможные потери и сформулировали траекторию движения по минимизации этих потерь.





По словам Романа Головченко, Президент одобрил стратегию и тактику действий Правительства:



– Мы владеем обстановкой и абсолютно адекватно оцениваем возможные потери, которые могут последовать. Я уверен, что белорусский народ не почувствует этого влияния. Хотя именно на народ эти санкции и направлены.



По словам Романа Головченко, у Правительства есть разные модели и варианты действий. И какие из них применить, будет решаться в каждом конкретной ситуации.



Премьер-министр полагает, что одной из причин санкционного давления на Беларусь является неплохое положение дел в белорусской экономике, причем вопреки всем алармистским прогнозам:



– За пять месяцев этого года экспорт вырос практически на треть, 4 миллиарда долларов дополнительно по экспорту товаров мы получили. Платежный баланс страны имеет самый лучший вид за последние 10 лет. Сделанная в досанкционный период подушка безопасности поможет нам плавно пережить острую фазу.



Вместе с тем Роман Головченко заметил, что Беларусь не сторонник торговых войн:



– Мы рассчитываем, что на Западе восторжествует здравый смысл. Мы по-прежнему готовы к диалогу, готовы обсуждать за столом переговоров все вопросы в интересах нашей страны и белорусского народа, но только без диктата.

