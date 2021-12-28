Головченко: рассматривается возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка

Архивное фото

– сказал Роман Головченко.Тем не менее, как отметил Премьер-министр, фактор выплаты семейного капитала имеет определенную мотивирующую функцию. Правительство сейчас рассматривает возможность введения семейного капитала, начиная с рождения второго ребенка, сопоставляя эту достаточно серьезную выплату с возможностями бюджета.