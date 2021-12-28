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  2. Головченко: рассматривается возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка

Головченко: рассматривается возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка

Правительство рассматривает возможность выплаты семейного капитала при рождении второго ребенка. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко в интервью МТРК "Мир", сообщает БЕЛТА.

Архивное фото

"Мы видим, и это показывают наши исследования и социологические опросы, что рождаемость не находится в прямой зависимости от материальных благ. Здесь играют роль очень много факторов, в том числе и карьера, то есть подход такой – сначала надо сделать карьеру, а потом, когда ты уже добился каких-то высот, можно подумать и о детях. А потом на детей уже не остается времени или биологических возможностей", – сказал Роман Головченко.

Тем не менее, как отметил Премьер-министр, фактор выплаты семейного капитала имеет определенную мотивирующую функцию. Правительство сейчас рассматривает возможность введения семейного капитала, начиная с рождения второго ребенка, сопоставляя эту достаточно серьезную выплату с возможностями бюджета.
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Фото: Алексей СТОЛЯРОВ
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