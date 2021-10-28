Головченко раскритиковал обеспечение безопасности в учреждениях образования

Обеспечение безопасности в учреждениях образования остается одной из важных тем в обществе. В новейшей истории мы становимся свидетелями трагедий в вузах и ссузах, которые, к большому сожалению, случались у наших соседей. Именно поэтому данному направлению уделяют особое внимание в нашей стране. Сегодня в Мингорисполкоме прошло заседание, где подробно обсудили все аспекты обеспечения безопасности в учебных учреждениях столицы. В мероприятии принял участие Премьер-министр Роман Головченко.









Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев в начале заседания отметил, что задача создания безопасных условий для детей и подростков в учебных учреждениях очень многогранна. Чтобы ее выполнить, нужен комплексный подход.

– Во всем мире в последние годы было немало примеров угроз безопасности детей, учащихся учебных заведений. Мингорисполкомом была в этом году проделана масштабная работа, чтобы избегать таких фактов. Но мы видим, что необходимо выработать комплексные подходы. Источников опасности действительно много – как извне, так и внутри самого микросоциума учащихся, что зависит от поведения детей и подростков, состояния технической базы учреждения и комфортных условий. Немало их и в интернете.









В свою очередь, заместитель председателя Мингорисполкома Артем Цуран в докладе акцентировал внимание на основных факторах безопасности и предпринятых властями Минска мерах по этим направлениям. В частности, речь шла о системах предотвращения проникновения посторонних на территорию учреждений. За этот год уже установлено 359 систем контроля – это автоматические турникеты. Также он напомнил, что функции по охране и осуществлению пропускного режима в учреждениях общего среднего образования с 1 сентября этого года переданы Департаменту охраны МВД. С учетом специфики образовательного процесса и работы учреждений образования сотрудники Департамента охраны несут службу ежедневно с понедельника по субботу в дневное время. Андрей Цуран уточнил:

– При этом мы пока не рассматриваем вариант, когда сотрудник Департамента охраны будет облачен в милицейскую форму, с ношением оружия в учреждениях общего среднего образования. Время нахождения сотрудника 12 часов – минимальный стандарт, на который мы планировали выйти в этом году. Исходя из практики работы, в дальнейшем будем изучать, надо ли нам продлевать на полные сутки.





В процессе обсуждения затронули и вопросы обеспечения должного санитарно-технического состояния, обновление технической базы, минимизацию травматизма и создание безопасной информационной среды, организацию школьного питания.

Премьер-министр Роман Головченко поинтересовался, достаточно ли принятых мер по ограничению доступа в учреждения, чтобы предупредить факты террористических, экстремистских действий на их территории. Он сделал акцент на том, что нужны дублирующие меры, чтобы не только турникеты и вахтеры преграждали путь посторонним. Не менее важно учесть возможную внутреннюю угрозу – со стороны самих учащихся.

Согласно докладу первого заместителя начальника ГУВД Мингорисполкома – начальника милиции общественной безопасности Игоря Подвойского, был проведен мониторинг систем входного контроля в учреждениях образования Минска, прежде всего в вузах и ссузах. По его словам, даже в тех из них, где установлены турникеты, работают видеокамеры, сотрудникам органов удавалось беспрепятственно не только попадать внутрь учреждений, но и проносить с собой муляжи огнестрельного оружия. В 38 зданиях вузов были сделаны такие попытки, в 32 из них предметы были пронесены беспрепятственно.

– Можно хоть сто камер установить и турникетов, но, пока не выработан алгоритм, натренирован персонал, эффекта не будет. Поэтому по вузам и ссузам, которые в наибольшей группе риска, надо повторно отработать, – особо отметил Роман Головченко.

По словам Премьер-министра, то, как относятся к этому вопросу в вузах, вызывает с его стороны, мягко говоря, недоумение.

Председатель Мингорисполкома Владимир Кухарев выразил мнение, что остается нерешенным вопрос с учащимися и преподавателями, о чем свидетельствует рост травматизма. В случае ЧС они, бывает, не знают, что делать. Также отсутствует контроль со стороны педагогического состава. По его мнению, для них необходимо провести уже в течение ближайшего месяца дополнительную учебу и проверку знаний по вопросам требований безопасности:

– Мы возлагаем надежды на центр безопасности, через который проведем всех учащихся. И надо внедрять в школах спецкурс, чтобы выработать алгоритмы поведения в чрезвычайных ситуациях.

Кроме того, во время заседания министр образования Игорь Карпенко предложил разработать и утвердить в форме нормативного правового акта критерии и основания для установки тех или иных систем безопасности в учреждениях образования различного типа:

– Давайте сделаем нормативный правовой акт, которым будем определять, что положено сделать в том или ином учреждении образования. Понятно, что нужно учитывать специфику учреждения, наполняемость, где оно находится.

По его мнению, инициатором такого документа должно быть МВД, а Министерство образования готово подключиться.