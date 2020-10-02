Головченко: работники предприятий не повелись на призывы к забастовкам

, – заявил Роман Головченко.По его информации, к забастовкам призывали люди, которые зачастую выдавали себя за сотрудников предприятий, членов профсоюзов, но на самом деле ими не являлись., – считает глава Правительства., – добавил он.Премьер-министр обратил внимание: подавляющее большинство предприятий не прекращало работать и пользовалось ситуацией, когда многие конкуренты ушли с рынка на фоне пандемии. По его словам, они использовали этот момент, чтобы увеличить выпуск продукции и поставки на экспорт.(из-за забастовок. – Прим. БЕЛТА), – сказал Роман Головченко.