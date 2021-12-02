Головченко: прямые связи с регионами России – один из основных элементов внешней политики

Сегодня в Правительстве прошла встреча Премьер-министра Беларуси Романа Головченко с делегацией Астраханской области Российской Федерации во главе с губернатором Игорем Бабушкиным. Обсуждены текущие вопросы взаимодействия в торгово-экономической и гуманитарной сферах. Определены перспективные направления сотрудничества, в том числе по вопросам увеличения объемов поставок продукции машиностроительной отрасли, включая дорожно-строительную и сельскохозяйственную технику, расширения взаимодействия в агропромышленной сфере, развития сотрудничества в области строительства. Также обсуждалось участие белорусских предприятий в реализации региональных и федеральных программ в Астраханской области.





Как отметил руководитель белорусского Правительства, Астраханская область – серьезный регион для нашей страны и представляет большой интерес.

– В ходе вашего визита, общения, заседания рабочей группы мы найдем такие места в нашей работе, которые необходимо насытить новым экономическим смыслом. За девять месяцев 2021 года товарооборот у нас увеличился на 30 процентов, мы восстановили тот объем, который был снижен из-за пандемии.

Отметим, в январе – сентябре 2021 года товарооборот Беларуси и Астраханской области составил 23,1 миллиона долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 28,7 процента.

– Прямые связи с регионами России – это один из основных элементов внешней политики. Мы давно работаем с российскими регионами на основе прямых договоренностей, на основе соответствующих планов, программ сотрудничества. Эта многолетняя практика, безусловно, приносит свои продуктивные результаты.

Премьер-министр обратил внимание, что ситуация вокруг нашей страны складывается непростая.

– Как вам известно, Беларусь, как и Россия, в последнее время находится под беспрецедентным давлением со стороны коллективного Запада. Примеряются односторонние нелегитимные экономические санкции. Цель этой политики предельно понятна – ослабление интеграционных процессов, которые происходят на постсоветском пространстве, в конечном итоге через ослабление дружественных России стран. Поэтому именно в такой ситуации необходимо демонстрировать принципиальность и на деле защищать, отстаивать наши общие экономические интересы, укреплять торгово-экономические, культурные и гуманитарные связи.

Во время визита делегации Астраханской области в Беларусь планируется подписание сторонами Плана мероприятий на 2022–2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Астраханской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах от 1 июля 2021 года и подписание Протокола заседания Рабочей группы по сотрудничеству Республики Беларусь и Астраханской области Российской Федерации и Плана мероприятий на 2022–2024 годы по реализации Соглашения между Правительством Республики Беларусь и Правительством Астраханской области (Российская Федерация) о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической, социально-культурной и гуманитарной сферах.

sichevich@sb.by



Фото БЕЛТА



