Головченко провел переговоры с Председателем кабмина Кыргызстана

Премьер-министр Беларуси Роман Головченко провел переговоры с Председателем кабинета министров – руководителем Администрации Президента Кыргызской Республики Акылбеком Жапаровым. Встреча прошла на полях Евразийского межправсовета в Ереване. Как отметил Роман Головченко, основными приоритетами торгово-экономического сотрудничества между странами являются поставки коммунальной и сельскохозяйственной техники, мясо-молочной продукции, а также промышленная кооперация.

– Кыргызстан для нас близкая страна, дружественная. Мы рады возобновить полноценное взаимодействие с учетом экономических возможностей наших стран и нашего потенциала. Отрадно, что диалог идет не только на уровне правительств, но и регионов. И недавний визит в Минск мэра Бишкека – результат хорошего сотрудничества.

Роман Головченко отметил, что в этом году растет взаимная торговля. Товарооборот приблизился к 70 миллионам долларов.

– Растет как белорусский экспорт в Кыргызстан, так и кыргызстанский экспорт в Беларусь. Мы рады вносить вклад в укрепление продовольственной безопасности вашей страны, являясь одним из поставщиков продуктов питания, которые имеют хороший спрос и пользуются популярностью у жителей Кыргызстана. В то же время заинтересованы в получении той продукции, которая у нас не растет: бахчевые культуры, фрукты, орехи.

Премьер-министр особо отметил, что успешно реализуются совместные производственные проекты. Он напомнил, что в этом году в городе Ош открыто совместное производство трансформаторов.

– Рассчитываем, что этот проект получит дальнейшее развитие. Сейчас актуальны проекты по совместному выпуску электротехники. Мы знаем, что в Кыргызстане достаточно напряженные планы по развитию национальной энергетики. Поэтому готовы разместить производства по выпуску всего цикла устройств для нужд отрасли.

В свою очередь Акылбек Жапаров отметил, что Кыргызстан заинтересован в приобретении у Беларуси автобусной техники.

– Мы заинтересованы в том, чтобы обеспечить город Бишкек тысячей автобусов. Недавно в Минске был мэр этого города, и мы дали ему право заключить договор на поставку автобусов в количестве 500 штук. Мы знаем качество белорусской продукции.

Также Акылбек Жапаров выказал заинтересованность в углублении сотрудничества между странами по широкому спектру направлений. В том числе по экспорту белорусской продукции в Китай. Он предложил обсудить эти вопросы в ходе визита Романа Головченко в Кыргызстан.

Отметим, по объему белорусского экспорта в 2020 году Кыргызстан занимал 8-е место среди стран СНГ, в январе –сентябре 2021 г. – 7-е место. За 9 месяцев этого года товарооборот составил 67,1 млн долларов и по сравнению с аналогичным периодом прошлого года увеличился на 29,3 процента.

Сальдо положительное – 51,7 млн долларов.

Основные позиции белорусского экспорта – специфические товары, мясо и мясопродукты, лекарственные средства, провода изолированные, молочные продукты, плиты ДВП, реагенты диагностические, сахар.

В Кыргызстане действует 63 субъекта товаропроводящей сети и дистрибьюторов белорусских предприятий, которые представляют 56 белорусских организаций. В Беларуси зарегистрировано 6 предприятий с кыргызским капиталом, в том числе 2 совместных и 4 иностранных.

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