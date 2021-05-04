Головченко прокомментировал возможность передачи президентских полномочий Совбезу

Премьер-министр Роман Головченко прокомментировал журналистам возможность передачи президентских полномочий Совету Безопасности, что планируется закрепить в отдельном декрете Главы государства. Роман Головченко рассказал, что в составе членов Совета Безопасности участвовал в подготовке предложений по анонсированному декрету:







– Декрет рождается не на пустом месте. Мы все знаем, что происходит вокруг нашей страны, какие цели ставят недруги нашего государства – они выходят за рамки понимания моральных ценностей. Поэтому страна должна быть готова ко всему, к любому развитию ситуации. И Президент, как Глава государства, Главнокомандующий, прекрасно это понимает.



По словам Премьер-министра, необходимо быть готовыми к любому развитию событий, в том числе по тем основаниям, которые не заложены в действующей редакции Конституции:



– Это возможность физического устранения руководства страны, с чем мы недавно столкнулись. Поэтому проект декрета направлен именно на то, как будет функционировать государство в случае, если вдруг такая ситуация сложится, чтобы не допустить потери управляемости страной и мобилизовать ее на сохранение спокойствия, безопасности граждан.



Роман Головченко выразил уверенность, что этот декрет не будет активирован:



– Это тот вариант, который Президент смоделировал на случай нештатной ситуации. Мы все, руководство страны, несем коллективную ответственность за то, что происходит в государстве. Мы действуем в рамках своих полномочий, но если сложится угрожающая для нашей страны ситуация, то мы точно так же коллективно и монолитно будем исполнять свои обязанности.

