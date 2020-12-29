Головченко: Новый год – это время, когда сбываются надежды. Премьер принял участие в акции «Наши дети»

Роман Головченко ознакомился с условиями проживания детей, а также вручил подарки.В подарок семья получила современный компьютер, ноутбук и многофункциональное устройство. От воспитанников детского дома семейного типа Премьер-министр получил памятный сувенир – расписную тарелку с новогодним мотивом.Фото: пресс-служба Правительства