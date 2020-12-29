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  2. Головченко: Новый год – это время, когда сбываются надежды. Премьер принял участие в акции «Наши дети»

Головченко: Новый год – это время, когда сбываются надежды. Премьер принял участие в акции «Наши дети»

Премьер-министр Роман Головченко сегодня принял участие в акции «Наши дети». Руководитель Правительства посетил детский дом семейного типа в агрогородке Краснодворцы Солигорского района. В настоящее время в нем воспитываются 10 детей, в том числе 1 ребенок-инвалид. Жилое помещение представляет собой благоустроенный жилой двухэтажный дом, который состоит из пяти жилых комнат, гостиной, кухни, двух ванных комнат, двух санузлов, служебных помещений. У всех несовершеннолетних имеются отдельные спальные места, места для занятий, отдыха, игр. Есть соответствующие возрасту детей книги и игрушки, а также необходимые одежда, обувь, предметы гигиены, канцелярские принадлежности.


Роман Головченко ознакомился с условиями проживания детей, а также вручил подарки. 

– Самое главное, что Новый год – это время, когда сбываются одни надежды и можно загадать пожелания на следующий год. И конечно, Новый год – это время подарков. Я думаю, что у каждого есть то, что каждый бы хотел получить. Сегодня мы привезли с собой кое-что полезное. У нас  ИТ-страна, век цифровых технологий. И думаю, вам не лишним будет обогатить дом современной компьютерной техникой.

В подарок семья получила современный компьютер, ноутбук и многофункциональное устройство. От воспитанников детского дома семейного типа Премьер-министр получил памятный сувенир – расписную тарелку с новогодним мотивом.

Фото: пресс-служба Правительства
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Головченко: Новый год – это время, когда сбываются надежды. Премьер принял участие в акции «Наши дети»
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