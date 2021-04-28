Сегодня начался трехдневный рабочий визит Премьер-министра Беларуси в Российскую Федерацию. Правительственный борт приземлился в аэропорту Казани. Романа Головченко встретил Президент Татарстана Рустам Минниханов, сообщила sb.by пресс-секретарь Премьер-министра Александра Исаева.
– Программа довольно насыщенная. Кроме участия в заседании Евразийского межправсовета Роман Головченко проведет ряд двусторонних встреч, посетит Торгово-производственную компанию "МТЗ-Татарстан", особые экономические зоны «Алабуга» и «Иннополис», а также Технопарк и университет, –уточнила пресс-секретарь.
Фото: архив БЕЛТА
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Головченко прибыл в Татарстан с трехдневным рабочим визитом
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