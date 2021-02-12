Головченко: предстоит увеличить долю индивидуального жилья до 40%

Доступное и качественное жилье – непременный элемент комфортного проживания, отметил Роман Головченко. Он также сообщил, что Правительство приняло пятилетнюю жилищную программу. Обеспеченность жильем на одного жителя страны возрастет до 28,5 квадратных метра. С этой целью будут введены в эксплуатацию более 21 млн квадратных метров жилья, из которых не менее 4 млн будут так называемыми электродомами.По желанию населения строить больше домов усадебного типа строительные организации будут переориентированы на сооружение такого типа жилья. Роман Головченко привел в пример минский МАПИД и гомельский ДСК, которые предлагают шесть типов коттеджей по доступной цене. Предстоит увеличить долю индивидуального жилья до 40%.