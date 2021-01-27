Головченко представил Герасимова в должности председателя Комитета государственного контроля

Премьер-министр Роман Головченко сегодня представил коллективу Комитета государственного контроля председателя ведомства Василия Герасимова. Напомним, соответствующее кадровое решение 26 января принял Президент Александр Лукашенко. Как отметил руководитель Правительства, Василий Герасимов имеет основательную трудовую биографию и прекрасно зарекомендовал себя на всех участках государственной службы.
– Указом Президента от 26 января этого года Герасимов Василий Николаевич назначен председателем Комитета государственного контроля. Василий Николаевич человек не новый для комитета. Поэтому все присутствующие его знают. Тем не менее не могу не остановиться на отдельных фактах его биографии и трудового пути. Василий Николаевич родился в 1975 году в Минске. Имеет основательную трудовую биографию и прекрасно зарекомендовал себя на всех участках государственной службы. В своем активе имеет опыт работы в судебной системе, в должности помощника Президента Республики Беларусь, инспектора по Брестской области. Очень хлопотная должность. Но большая часть трудовой деятельности связана с Комитетом государственного контроля.
Роман Головченко напомнил, что в органах КГК Василий Герасимов начал работу в 2003 году в должности начальника главного экспертно-правового управления, в котором проработал фактически 10 лет.
– Затем Василию Николаевичу было предложено возглавить Комитет госконтроля Гродненской области. Не побоявшись переезда из родного Минска, он принял данное предложение и проработал в Гродненской области без малого 3 года. С 2018 года Василий Николаевич работал в должностях заместителя председателя и первого заместителя председателя Комитета государственного контроля. С сентября 2020 года исполнял обязанности председателя комитета. Имеет высший класс государственного служащего. Отмечен государственными наградами, медалью «За трудовые заслуги» и орденом Почета.
Премьер-министр отметил, что Василий Герасимов принципиален в отстаивании государственных интересов и имеет прекрасные аналитические способности, чувство высокой личной ответственности за порученный участок работы и положение дел. И высокую работоспособность, без которой на таких должностях работать невозможно.
– Полагаю, что ваше назначение в первую очередь является высокой оценкой той работы, которая была проделана КГК под руководством Василия Николаевича с сентября прошлого года, который был крайне непростым для страны. И на Комитет государственного контроля в этой связи были возложены особые задачи и функции, о которых Глава государства сказал при назначении Василия Николаевича. Они были реализованы на самом высоком уровне. Соответственно, оценкой этой работы стало состоявшееся кадровое назначение.
Роман Головченко подчеркнул, что, несмотря на то что самый острый период можно считать пройденным, предстоит работать над решением непростых государственных вопросов и текущих задач.
– И конечно, продолжать работу по выявившимся тенденциям во второй половине прошлого года. Поэтому я желаю успехов на этом непростом посту и рассчитываю на конструктивное взаимодействие с Правительством. Взаимодействие должно быть направлено на решение главной задачи – поступательное социально-экономическое развитие нашего государства. В едином кулаке мы должны реализовывать задачи развития нашей страны, не забывая о пресечении тех негативных моментов, которые иногда происходят.
Фото: БЕЛТА
Опубликовано:
672
Головченко представил Герасимова в должности председателя Комитета государственного контроля
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter