Авторы 18+

Беларусь Сегодня
USD: 2.6
EUR: 3.03
Партизаны Беларуси
"неОБЫЧАЙные деревни"
Специальный проект "Беларусь помнит"
Сапраўдныя каштоўнасці
  1. Главная
  2. Головченко предложил губернатору Псковской области активизировать взаимодействие в различных отраслях

Головченко предложил губернатору Псковской области активизировать взаимодействие в различных отраслях

Беларусь предлагает Псковской области активизировать взаимодействие в различных отраслях. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым. Руководитель Правительства обратил внимание, что в последний месяц наблюдается достаточно интенсивный обмен визитами. Главы государств встречались, делегация Правительства РФ во главе с руководителем Правительства Михаилом Мишустиным была в Минске. По его словам, все это проецируется на сотрудничество между предприятиями, организациями.

– Псковская область –наш добрый сосед и проверенный временем партнер. У нас есть рабочая группа по сотрудничеству, дорожная карта на 2018–2020 годы. Наилучшее отражение успешности реализации планов и программ – это показатель товарооборота. В 2019 году взаимный товарооборот составил 121 миллион долларов, и по сравнению с 2018 годом подрос на 12 процентов. Вместе с тем замедление темпов экономического развития в связи с пандемией не могло не сказаться на объеме торгово-экономического сотрудничества. В январе – июле нынешнего года товарооборот сократился на 16 процентов. Уверен, что это ситуативное изменение, и у Беларуси и Псковской области есть все возможности и ресурсы, чтобы не только вернуться на прошлый уровень, но и существенно его превзойти.

В качестве примера активизации взаимодействия Роман Головченко предложил рассмотреть возможность поставки белорусской техники в Псковскую область.

– Мы знаем, что перед областью остро стоит вопрос обновления транспортного парка, прежде всего в столице региона. Только в Пскове нужно обновить 140 единиц техники. Мы уже присутствуем в транспортных потоках региона. Автобусной техники МАЗ порядка 35 единиц уже есть, в сентябре дилер Минского автомобильного завода выиграл конкурс на поставку еще 17 автобусов. В Пскове проходит опытная эксплуатация газомоторного автобуса МАЗ. У вас есть производственные мощности по сжижению газа, и это делает регион очень привлекательным для перевода пассажирского транспорта на более дешевое топливо.

Также, по мнению Премьер-министра, хорошие перспективы есть для взаимодействия в аграрном секторе. Псковская область специализируется на мясном животноводстве.

– У вас есть хорошие показатели по выращиванию картофеля, овощей, некоторых кормовых культур. Псковская область – один из главных игроков на российском рынке по производству свинины и продуктов свиноводства. Вы заканчиваете реализацию соответствующей госпрограммы развития сельского хозяйства. Интересно, планируется ли вами продолжение этой программы на следующую пятилетку и каким образом мы могли бы сотрудничать с точки зрения переноса опыта или определенных технологий в области сельского хозяйства. Мы готовы активизировать свое участие либо в рамках государственной программы, либо путем сотрудничества с конкретными субъектами.

Также, по словам руководителя Правительства, белорусская сторона готова предложить для нужд сельского хозяйства современную продукцию машиностроения, тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы. При этом он обратил внимание, что при поставках техники есть возможность рассматривать различные механизмы финансирования, включая лизинг и субсидирование процентных ставок при кредитовании.

– В ближайшие месяц-два в Беларуси будет запущено производство современных комбикормов по новым технологиям. Эту продукцию также можно поставлять в Псковскую область.

Премьер-министр также предложил развивать сотрудничество в строительной сфере. По его словам, визитной карточкой белорусско-российского строительства являются целые жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, которые были возведены белорусскими строителями.

– Полагаю, что для вас может представлять интерес строительство социальных объектов – школ, детских садов, больниц, в том числе по типовым проектам, которые сделаны с учетом российских норм. В зависимости от ситуации белорусская сторона готова и кредитовать такое строительство под гарантии местных органов власти.

Также Премьер-министр предложил сотрудничество в рамках проектов очистки и подготовки питьевой воды, переработки бытового мусора.

– Надеемся, что вы дадите определенные ориентиры, где нужно активнее поработать нашим предприятиям и ведомствам, для того чтобы выйти на результат, который должен выразиться в увеличении товарооборота и в реализации совместных проектов.

В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что есть все предпосылки активизировать работу для сотрудничества по поставкам белорусской техники. Он проинформировал, что только в этом году выделено более миллиарда российских рублей на приобретение автобусов и обновление автобусного парка.
Заметили ошибку? Пожалуйста, выделите её и нажмите Ctrl+Enter
Подписаться на SB.BY
Версия для печати
Новости и статьи
Гусаков: отечественные ученые опубликовали около 12 тысяч работ, посвященных Великой Отечественной войне
МВД: За прошедшие сутки в милицию поступило несколько сотен звонков от граждан с жалобами на участников несанкционированных мероприятий
Деструктив, хаос и агрессия — недобрая традиция протестов на улицах Беларуси
Интеграцию Беларуси и России по линии образования обсудили на одной из сессий Форума регионов
Лискович: мир игнорирует трагические уроки прошлого
В Беларуси объявлен творческий конкурс «Крепка семья – крепка держава»
Средневековый фестиваль провели в Любче под Новогрудком
Главному балетмейстеру Нижегородского оперного театра предложили перейти на должность грузчика
Головченко предложил губернатору Псковской области активизировать взаимодействие в различных отраслях
Биржа: российский рубль подешевел, евро и доллар подорожали
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Пирамида протеста: вид сбоку
Когда ждать октябрьские магнитные бури и как их пережить
Беларусь и Омская область будут развивать сотрудничество в культурной и спортивной сферах
Неизвестный напал на пункт обмена валют в Минске – следователи выясняют обстоятельства
Омская область намерена увеличить локализацию белорусского производства сельхозтехники
В эпизоде с третьим голом брестского «Динамо» в ворота БАТЭ выиграло казино?
Сибирский кедр может прижиться в белорусском климате и даже плодоносить
Международные автобусы "Минсктранса" с 25 октября переходят на зимнее расписание
VII форум регионов России и Беларуси проходит в Минске - стрим
Матвиенко: РФ и Беларусь сохраняют высокие темпы взаимодействия, несмотря на пандемию
Русакович: память о Великой Победе должна закрепиться в сознании молодежи
мнение
Андрей МУКОВОЗЧИК
Чего тянуть?
Могилевские таможенники безвозмездно передали аэроклубу компьютерную технику
1,4 тонны мусора, 6 городов, больше сотни волонтеров – как прошла республиканская Cleanup-акция
В Android 11 сломалась функция переключения между приложениями
Русакович: белорусско-российская интеграция должна основываться на общей исторической памяти
Псковская область намерена закупать белорусские автобусы и привлекать белорусских строителей
Губернатор Псковской области: жизнь на селе должна строиться по белорусскому алгоритму
В сети появились первые снимки интерьера Lada Largus Facelift
Губернатор Омской области: растет объем приобретения белорусской сельхозтехники
Лукашенко считает возможным увеличить товарооборот с Омской областью до 100 миллионов долларов
Гармонизацию законодательств Беларуси и России обсуждают на секции VII Форума регионов
мнение
Наталья ЧАСОВИТИНА
Пришла беда — не спеши затворять ворота
Псковская область заинтересована в подготовке медиков в вузах Беларуси
Дни Витебской области пройдут в Псковской области в следующем году
Планируется подписание ряда соглашений в сфере образования между экспертами Беларуси и России
Устали мониторить десятки телеграм-каналов? Теперь все здесь!
Стала известна дата начала эстафеты олимпийского огня
Бывший адвокат Ефремова опроверг сведения о конфликте с актером
В Союзном государстве следует расширять военно-исторический туризм
Продажи Corvette приостановлены – обнаружены дефекты тормозной системы
Прогноз погоды на 29 сентября: дожди и до +21 °С
Тенденция героизации нацизма поразила некоторые государства
Подвиг советского народа в Великой Отечественной войне: наглядно и познавательно
Врач перечислил неочевидные признаки инсульта
Губернатор Псковской области: Беларусь – ключевой торговый партнер
Авторы
СКАНИРУЙТЕ