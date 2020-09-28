Головченко предложил губернатору Псковской области активизировать взаимодействие в различных отраслях

Беларусь предлагает Псковской области активизировать взаимодействие в различных отраслях. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня на встрече с губернатором Псковской области России Михаилом Ведерниковым. Руководитель Правительства обратил внимание, что в последний месяц наблюдается достаточно интенсивный обмен визитами. Главы государств встречались, делегация Правительства РФ во главе с руководителем Правительства Михаилом Мишустиным была в Минске. По его словам, все это проецируется на сотрудничество между предприятиями, организациями.



– Псковская область –наш добрый сосед и проверенный временем партнер. У нас есть рабочая группа по сотрудничеству, дорожная карта на 2018–2020 годы. Наилучшее отражение успешности реализации планов и программ – это показатель товарооборота. В 2019 году взаимный товарооборот составил 121 миллион долларов, и по сравнению с 2018 годом подрос на 12 процентов. Вместе с тем замедление темпов экономического развития в связи с пандемией не могло не сказаться на объеме торгово-экономического сотрудничества. В январе – июле нынешнего года товарооборот сократился на 16 процентов. Уверен, что это ситуативное изменение, и у Беларуси и Псковской области есть все возможности и ресурсы, чтобы не только вернуться на прошлый уровень, но и существенно его превзойти.



В качестве примера активизации взаимодействия Роман Головченко предложил рассмотреть возможность поставки белорусской техники в Псковскую область.



– Мы знаем, что перед областью остро стоит вопрос обновления транспортного парка, прежде всего в столице региона. Только в Пскове нужно обновить 140 единиц техники. Мы уже присутствуем в транспортных потоках региона. Автобусной техники МАЗ порядка 35 единиц уже есть, в сентябре дилер Минского автомобильного завода выиграл конкурс на поставку еще 17 автобусов. В Пскове проходит опытная эксплуатация газомоторного автобуса МАЗ. У вас есть производственные мощности по сжижению газа, и это делает регион очень привлекательным для перевода пассажирского транспорта на более дешевое топливо.



Также, по мнению Премьер-министра, хорошие перспективы есть для взаимодействия в аграрном секторе. Псковская область специализируется на мясном животноводстве.



– У вас есть хорошие показатели по выращиванию картофеля, овощей, некоторых кормовых культур. Псковская область – один из главных игроков на российском рынке по производству свинины и продуктов свиноводства. Вы заканчиваете реализацию соответствующей госпрограммы развития сельского хозяйства. Интересно, планируется ли вами продолжение этой программы на следующую пятилетку и каким образом мы могли бы сотрудничать с точки зрения переноса опыта или определенных технологий в области сельского хозяйства. Мы готовы активизировать свое участие либо в рамках государственной программы, либо путем сотрудничества с конкретными субъектами.



Также, по словам руководителя Правительства, белорусская сторона готова предложить для нужд сельского хозяйства современную продукцию машиностроения, тракторы, зерноуборочные, кормоуборочные комбайны, зерносушильные комплексы. При этом он обратил внимание, что при поставках техники есть возможность рассматривать различные механизмы финансирования, включая лизинг и субсидирование процентных ставок при кредитовании.



– В ближайшие месяц-два в Беларуси будет запущено производство современных комбикормов по новым технологиям. Эту продукцию также можно поставлять в Псковскую область.



Премьер-министр также предложил развивать сотрудничество в строительной сфере. По его словам, визитной карточкой белорусско-российского строительства являются целые жилые кварталы и объекты социальной инфраструктуры, которые были возведены белорусскими строителями.



– Полагаю, что для вас может представлять интерес строительство социальных объектов – школ, детских садов, больниц, в том числе по типовым проектам, которые сделаны с учетом российских норм. В зависимости от ситуации белорусская сторона готова и кредитовать такое строительство под гарантии местных органов власти.



Также Премьер-министр предложил сотрудничество в рамках проектов очистки и подготовки питьевой воды, переработки бытового мусора.



– Надеемся, что вы дадите определенные ориентиры, где нужно активнее поработать нашим предприятиям и ведомствам, для того чтобы выйти на результат, который должен выразиться в увеличении товарооборота и в реализации совместных проектов.



В свою очередь губернатор Псковской области Михаил Ведерников считает, что есть все предпосылки активизировать работу для сотрудничества по поставкам белорусской техники. Он проинформировал, что только в этом году выделено более миллиарда российских рублей на приобретение автобусов и обновление автобусного парка.