Премьер-министр Беларуси Роман Головченко поздравил железнодорожников с их профессиональным праздником



-Железнодорожный комплекс является важнейшей составляющей единой транспортной системы нашей республики. Несмотря на все вызовы современного мира, Белорусская железная дорога продолжает успешно выполнять свои задачи по перевозке пассажиров и грузов, -говорится в поздравлении.



Роман Головченко подчеркнул, что профессия железнодорожника почитаема во всех странах.



-В Беларуси она объединяет тысячи специалистов – машинистов и рабочих, инженеров и строителей, диспетчеров и ремонтников. Результаты вашей самоотверженной работы заслуженно находят признание и уважение у граждан нашей страны. Добросовестное и качественное выполнение вами своих обязанностей, зачастую в непростых условиях,ваши трудолюбие и целеустремленность являются залогом динамичного развития отрасли и экономики в целом,- отметил руководитель Правительства.



Особые слова благодарности Премьер-министр адресовал ветеранам железной дороги, которые передают молодому поколению свои умения и навыки.



-Уверен, накопленный опыт, помноженный на современные знания и профессионализм, помогут вам в достижении поставленных целей и выведут железнодорожную отрасль на новый уровень.











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