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Головченко: построение партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси

Построение взаимовыгодных партнерских контактов с регионами России очень важно для Беларуси. Такое мнение высказал Премьер-министр Беларуси Роман Головченко на встрече с губернатором Приморского края Олегом Кожемяко, пишет БЕЛТА.


"Ваш визит в это время является для нас очень важным. Вы знаете, что, как в ходе предвыборной кампании Беларуси, так и после нее, наша страна столкнулась с беспрецедентным внешним давлением. Не прекращаются попытки прямого вмешательства в наши внутренние дела и попытки раскачать ситуацию, дестабилизировать обстановку в стране и превратить ее в хаос. Этого добиваются недруги нашей страны. В этих условиях особенно важна дружеская поддержка", – отметил глава белорусского Правительства.

Роман Головченко подчеркнул ценность белорусско-российских отношений: "Это для нас многое значит. Продолжается интенсификация двусторонних контактов. В начале сентября Минск посетил председатель Правительства России Михаил Мишустин, с которым мы подробно обсудили текущую ситуацию двусторонних отношений, и в первую очередь экономических, наметили меры по ее активизации". Премьер-министр напомнил, что на прошлой неделе в Сочи президенты Беларуси и России провели конструктивный диалог, в ходе которого обеими сторонами была подчеркнута необходимость интенсификации регионального сотрудничества, активизации прямых контактов между предприятиями и организациями. "Лидеры наших государств договорились активизировать сотрудничество между Беларусью и регионами Российской Федерации, потому что это фундамент экономических отношений. Россия – огромная страна и территориально, и по численности населения, поэтому курс на построение взаимовыгодных партнерских и дружеских контактов с регионами России является очень важным для нас", – отметил Роман Головченко.


По словам главы Правительства, Приморский край – один из ключевых партнеров Беларуси из Дальневосточного федерального округа. "В 2019 году наш товарооборот увеличился на 8,4%, а в январе – июне этого года – уже на 17,7%. Тем не менее я уверен, что на этом останавливаться нельзя, есть огромные возможности и ресурсы для развития этой положительной тенденции, и прежде всего в сфере промышленности. Приморский край очень богат полезными ископаемыми, природными ресурсами, поэтому мы, несмотря на географическую удаленность, гордимся, что вносим свой вклад в его промышленное, индустриальное и инвестиционное развитие. Но надо активнее работать над созданием торговых каналов между предприятиями. Еще одно интересное направление для взаимодействия – экологическое сотрудничество", – считает он.




Губернатор Приморского края Олег Кожемяко также подчеркнул важность сотрудничества с Беларусью. "У нас около 30% населения края имеет белорусские корни, отношения с Беларусью имеют для нас историческую основу, поэтому наш визит поддерживает большинство жителей края. Продукция белорусского производства, как машиностроения, так и сельскохозяйственная, известна жителям Дальнего Востока и вызывает уважение. Поэтому, конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве, поставках продукции и реализации белорусских товаров народного потребления. Я думаю, что наши небольшие товарные отношения имеют возможность значительно увеличиться", – сказал губернатор.

Фото: БЕЛТА
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