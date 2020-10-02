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  2. Головченко: педагоги – элита общества и сама жизнь требует от них активной гражданской позиции

Головченко: педагоги – элита общества и сама жизнь требует от них активной гражданской позиции

На чествовании лучших учителей страны сегодня во Дворце Республики Премьер-министр Беларуси Роман Головченко тепло поздравил финалистов, суперфиналистов и победителя конкурса «Учитель года»: 

Фото: БЕЛТА

– Особенность этого конкурса – не только выявление талантливых учителей и определение сильнейшего в профессии, но и создание условий для распространения лучшего педагогического опыта в масштабах страны, привлечение внимания общества к работе и жизни учителя. Хороший учитель закладывает основу для формирования хорошего человека, который в будущем направит полученные знания и умения на пользу соотечественников. Для современной молодежи педагог важен не только как источник знаний, но и как личность. Особенно важную роль играет воспитательная функция школы, она помогает молодежи сориентироваться в информационных потоках, отличать правду от вымысла, вернуть в реальную жизнь. Педагог решает важнейшую государственную задачу гражданско-патриотического воспитания, формирует у подрастающего поколения чувство гордости за достижения Родины, уважительное отношение к истории и традициям своего народа. Педагоги – элита общества, и сама жизнь требует от вас активной гражданской позиции, ведь именно вашим ученикам предстоит строить государство, управлять им. Как вы их обучите, воспитаете, так и сложится судьба родной страны.

Говоря о развитии системы образования, Премьер-министр обозначил, что этот вектор социальной политики государства останется приоритетным.
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