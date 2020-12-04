Пандемия подтолкнет ЕАЭС к скорейшему внедрению цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности. Об этом заявил Премьер-министр Беларуси Роман Головченко во время заседания Евразийского межправительственного совета, которое проходит в режиме видеоконференции. По его словам, во многом благодаря совместным усилиям странам интеграционного объединения удалось смягчить последствия шоков, вызванных пандемией и иными серьезными проблемами в обеспечении национальной безопасности.
– В этой непростой ситуации наш союз доказал свою эффективность в условиях резко образовавшегося мирового дефицита, вызванного первой волной COVID-19. Своими согласованными и оперативными решениями мы смогли обеспечить не только насыщение внутренних рынков средствами индивидуальной защиты, дезинфицирующими средствами, но и их экспортные поставки. Уверен, что пандемия подтолкнет наш союз к скорейшему внедрению цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности, в том числе в осуществлении административных процедур, электронного документооборота.
Роман Головченко подчеркнул, что за счет своевременных решений по поддержке национальных потребителей рынков странам удалось не допустить значительного роста цен на социально значимые товары.
– В целях оказания помощи в борьбе с пандемией были активизированы контакты по линии органов здравоохранения для обмена знаниями, опытом и практиками по лечению коронавируса.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: пандемия подтолкнет ЕАЭС к скорейшему внедрению цифровых технологий в различных сферах жизнедеятельности
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