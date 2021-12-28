Головченко ознакомился с перспективами развития БелАЗа на 2022 год

Премьер-министр Роман Головченко во время рабочей поездки в Минскую область посетил БелАЗ. Руководитель Правительства ознакомился с производством и модельным рядом производимой техники. На испытательном полигоне Роману Головченко продемонстрировали в работе перспективные инновационные новинки предприятия – электросамосвал грузоподъемностью 90 тонн на тяговых аккумуляторных батареях, дизель-троллейвоз грузоподъемностью 220 тонн, а также новую модификацию карьерного самосвала грузоподъемностью 450 тонн.
Также Премьер-министр провел совещание, где подведены итоги работы БелАЗа за 2021 год и представлен прогноз развития компании в 2022 году.
Как отметили на предприятии, сегодня БелАЗ обладает самой широкой линейкой карьерных самосвалов на мировом рынке по классам грузоподъемности. Компания реализует ряд проектов по созданию высокопроизводительной инновационной техники.
– Ключевые показатели эффективности, доведенные Министерством промышленности за 12 месяцев 2021 года, будут выполнены, – заверили руководителя Правительства на предприятии.
Согласно бизнес-плану на 2022 год БелАЗ планирует производство промышленной продукции на уровне 2021 года. Удельный вес инновационной продукции составит более 40 процентов. Ожидается, что темп роста среднемесячной зарплаты составит 106,6 процента.