Правительство ожидает приближение уровня обеспеченности жильем в Беларуси к европейским стандартам. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко сегодня в Палате представителей, представляя программу деятельности Правительства до 2025 года. По его словам, речь идет о 30 квадратных метрах.
– В строительном секторе приоритетные направления – строительство качественного и доступного жилья, в том числе в городах-спутниках. Акцент делаем на поддержку строительства индивидуального жилья усадебного типа. Роман Головченко сообщил, что также предусматривается безвозмездное предоставление гражданам неиспользуемых земельных участков для строительства жилья.
– Но при условии наведения порядка как на территории самого участка, так и прилегающей к нему территории. Это та задача, которую поставил Глава государства по преобразованию так называемых неперспективных населенных сельских пунктов.
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Головченко: ожидаем приближение уровня обеспеченности жильем к европейским стандартам
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Фото: Юрий МОЗОЛЕВСКИЙ