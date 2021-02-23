Одна из серьезных проблем, которую необходимо предметно обсудить, – высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики. Об этом заявил Премьер-министр Роман Головченко во время заседания Совета Министров, где рассматриваются итоги социально-экономического развития страны за 2020 год.
– По итогам 2020 года суммарная задолженность организаций составила почти 160 млрд рублей и по сравнению с началом года выросла на 19 процентов.
Роман Головченко сообщил, что в целях ликвидации ”долгового навеса“ Правительством доведен до исполнения последовательный план действий.
– Обращаюсь к министрам и губернаторам – необходимо активно включиться в его реализацию, отрабатывать вопросы оперативно и качественно. В первую очередь это в ваших интересах.
По мнению Премьер-министра, достижение поставленных целей положительно повлияет не только на итоги работы экономики в 2021 году, но и позволит заложить эффективный базис для эффективного развития на пятилетку.
Фото: БЕЛТА
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Головченко: одна из серьезных проблем – высокая долговая нагрузка на реальный сектор экономики
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