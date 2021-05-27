Премьер-министр Роман Головченко обсудил с премьер-министром Казахстана Аскаром Маминым вопросы двустороннего сотрудничества. Во время встречи он отметил заинтересованность Беларуси в поставках нефти из Казахстана. Кроме того стороны затронули тему возобновления авиасообщений.
Роман Головченко предложил обсудить перспективы заключения соглашения между правительствами Беларуси и Казахстана о сотрудничестве в области поставок нефти и нефтепродуктов.
- Хотелось бы узнать позицию Казахстана. Если это вам интересно, мы готовы работать по этому направлению. Если по каким-то причинам есть необходимость отложить этот вопрос либо эта тема не представляет интерес для казахстанской стороны, то мы тоже готовы это решение обсудить, чтобы внести ясность в отношении формирования наших балансов поставок на следующий год.
Глава Правительства нашей страны также коснулся возобновления регулярного авиасообщения с Казахстаном. Он подчеркнул, что пандемия идет на спад и положительное решение о восстановлении авиасообщения позволит повысить интенсивность и качество взаимодействия бизнеса.
Фото: БЕЛТА
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Головченко обсудил с премьер-министром Казахстана вопросы двустороннего сотрудничества
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