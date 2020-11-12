Головченко обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества

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Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.Во время встречи Премьер-министр отметил позитивную динамику роста взаимной торговли двух стран. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном вырос более чем в 2,5 раза и составил около 315 млн долларов., – подчеркнул Роман Головченко.Стороны подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного сотрудничества.