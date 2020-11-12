Премьер-министр Роман Головченко сегодня встретился с Чрезвычайным и Полномочным Послом Азербайджана в Беларуси Латифом Гандиловым. Об этом sb.by сообщили в пресс-службе белорусского Правительства.
Фото пресс-службы Правительства
Стороны обсудили актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества.
Во время встречи Премьер-министр отметил позитивную динамику роста взаимной торговли двух стран. По итогам девяти месяцев текущего года товарооборот между Беларусью и Азербайджаном вырос более чем в 2,5 раза и составил около 315 млн долларов.
– Также продуктивно развивается сотрудничество в области производственной кооперации. Одним из ведущих азербайджанских предприятий, которое успешно работает во взаимодействии с белорусскими машиностроителями, является Гянджинский автомобильный завод. С 2007 года на его базе собрано более 11 тыс. белорусских тракторов, а также около 3,5 тыс. единиц иной техники известных белорусских брендов, – подчеркнул Роман Головченко.
Стороны подтвердили обоюдный интерес в интенсификации и расширении взаимовыгодного сотрудничества.
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Головченко обсудил с послом Азербайджана актуальные вопросы торгово-экономического сотрудничества
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